Brasile, bimbo concepito grazie all'utero da una donatrice deceduta

Il primo bambino concepito grazie ad un utero trapiantato in una donna non fertile, da una donatrice deceduta ,è nato un anno fa in Brasile. Lo rendo noto uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet. L'uso di donatori deceduti, non solo donatori vivi, per i trapianti uterini "potrebbe aumentare significativamente l'accesso a questo trattamento", ha spiegato Dani Ejzenberg dell'ospedale universitario di San Paolo.