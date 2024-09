Otto bimbi su dieci non dormono e non si muovono abbastanza

Lo studio, condotto con dati provenienti da 33 Paesi del mondo di tre fasce di reddito in sei regioni geografiche era finalizzato proprio a verificare la quota di bambini di 3 e 4 anni che soddisfano queste linee guida e in generale il comportamento sedentario in questi Paesi. L'attività fisica è stata misurata con accelerometri da polso, mentre le informazioni sul sonno e sull'uso di schermi sono state fornite dai genitori. È emerso che su 7017 bambini, appena il 14% (poco più di uno su 10) soddisfa le linee guida dell'Oms. Nei Paesi poveri (in particolare l'Africa) ci sono i bambini che si muovono di più (il 23,9% soddisfa le raccomandazioni Oms); mentre in Nord e Sud America appena il 7,7% dei bimbi si muove e dorme abbastanza, stando poco davanti agli schermi.