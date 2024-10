Arriva il farmaco anti-bronchiolite, da novembre per tutti i neonati

Il virus è una delle principali cause di infezioni respiratorie gravi nei bambini al di sotto dei due anni, con conseguenze potenzialmente fatali per i neonati e i prematuri". E' responsabile ogni anno nel mondo della morte di circa 100mila bambini sotto i 5 anni. In Italia, nel 2023, si sono registrati 15mila ricoveri per bronchiolite, di cui 3mila in terapia intensiva, e ci sono stati 16 decessi. Soddisfatto il presidente della Società italiana di neonatologia, Luigi Orfeo: "Bene l'aver trovato una camera di compensazione con un meccanismo solidale per assicurare subito la disponibilità di dosi a tutte le Regioni. Questo consentirà di evitare una diseguaglianza nell'assistenza sul territorio, cosa che sarebbe stata inaccettabile. L'azienda produttrice ha infatti assicurato una copertura per il 75% dei neonati e tale meccanismo permetterà una copertura totale. La stagione epidemica sta per iniziare ed il picco è previsto tra novembre e dicembre. La campagna da inizio novembre consentirà dunque di proteggere dai rischi tutti i neonati".