Anziani, un over 65 su sette vive isolato, con conseguenze sulla salute

"In base ai nostri dati, quasi un over 65 su 7 vive in modo isolato, è necessario spezzare il cerchio di solitudine che si stringe intorno agli anziani perché questa condizione psicologica influisce in modo significativo sulla qualità della loro vita e salute. Oggi più che mai, in un mondo digitalizzato che può favorire l'isolamento, costruire reti e relazioni è essenziale per il benessere delle intere comunità", sottolinea Rocco Bellatone, presidente dell'Iss.