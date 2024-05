Non più negli ospedali: oltre 200 farmaci antidiabetici orali saranno distribuiti nelle farmacie

L'Osservatorio per le malattie rare: "È una svolta epocale, dovrebbe essere così anche per le persone con malattie rare che utilizzano terapie croniche"

Che cosa cambia? Gli oltre 200 antidiabetici, presenti nell'elenco stilato dall'Aifa, potranno essere ritirati dai pazienti direttamente in farmacia e non più in ospedale. Una decisione che, secondo Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, "va incontro alle esigenze delle persone, perché facilita l'accesso al farmaco e la possibilità dell'aderenza terapeutica".

Nei giorni scorsi, però, era circolata l'ipotesi di una retromarcia per motivi economici. Per l'osservatorio per le malattie rare, non ci sono dubbi, si tratta di "una svolta epocale che sarebbe utile anche per molte persone con malattia rara che utilizzano terapie croniche e che attualmente devono andarle a ritirare nelle farmacie ospedaliere spesso con disagi importanti".