Afa e caldo record, i rischi per la salute e come difendersi

Il caldo record è arrivato, con temperature che nei prossimi giorni potrebbero raggiungere i 39 gradi in alcune città italiane. La Società italiana di medicina ambientale (Sima) lancia l'allarme sulle ripercussioni del repentino rialzo delle temperature sul corpo umano: "Rappresenta un serio pericolo per la salute umana, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti".