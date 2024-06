Abitudini alimentari, il 12% degli italiani è flexitariano

L'indagine, condotta da Ipsos, leader mondiale nelle ricerche di mercato, per conto di Bonduelle, certifica l'esistenza anche in Italia dei flexitariani, ovvero di coloro che vogliono ridurre l'assunzione di carne e proteine animali, ma senza rinunciarvi del tutto. Il 68% della popolazione nei Paesi in cui è stata svolta l’indagine (Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Russia, USA, UK) adotta un comportamento flexitariano, ma non tutti lo sanno.