Sanità, dopo i No Vax arrivano i No Fascicolo: ecco chi sono

La scadenza del 30 giugno - La data che mette in agitazione il mondo dei No fascicolo è il 30 giugno: entro quelo giorno chi vuole può opporsi al trasferimento all'interno del fascicolo dei suoi dati sanitari raccolti tra il 2012 eil 19 maggio 2020. Per farlo deve seguire la procedura sul sito "www.sistemats.it". Il Fse in realtà è un vecchio progetto partito in buona parte delle Regioni che in base al Pnrr dovrebbe diventare finalmente nazionale e così aggiungere trasformasi in Fse 2.0.