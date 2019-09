“Il mio nome è Alzheimer”, il docufilm che racconta la vita dei malati

Per la prima volta sarà possibile ascoltare la testimonianza diretta di persone colpite dall’Alzheimer in un docufilm realizzato da Raffaella Regoli e Antonello Sette. “Il mio nome è Alzheimer”, prodotto dalla D4 per Fondazione Roma, sarà presentato venerdì 20 settembre alle ore 9 in Campidoglio. Il docufilm è stato realizzato all’interno del Villaggio Emanuele, una struttura di che si occupa di curare le persone affette da questa malattia. Sarà presentato ai film festival di Roma e Torino.