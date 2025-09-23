Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Rubriche
Ospite di #Soundon

Utente 175 presenta 'Un'altra estate'

23 Set 2025 - 21:05

Utente 175, artista emergente della scena pop cantautorale italiana, ha deciso di trasformare il lancio del suo nuovo singolo Un’altra estate in un’esperienza unica, autentica e coraggiosa: un viaggio di 1.000 km sostenuto esclusivamente dalle donazioni raccolte durante le sue esibizioni per strada. Ogni tappa sarà un’occasione per portare la sua musica a nuove persone e condividere il senso del suo brano

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

"Un’altra estate" è un inno nostalgico e generazionale, che racconta la fine dell’estate come quel momento magico e malinconico in cui si tirano le somme, si ricordano amori e risate, ma si guarda anche avanti con un pizzico di paura. È una canzone d’amore, ma soprattutto di vita. Una fotografia emotiva in cui molti giovani potranno ritrovarsi.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri