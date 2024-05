Torna il festival "Jazzinsieme": il direttore artistico Vincenzo Barattin presenta il programma

Fino al 2 giugno, 11 giorni di Festival musicale diffuso, giunto ormai alla sua sesta edizione, che animerà il centro storico della città friulana con concerti a ingresso libero e a pagamento in Piazzetta Calderari e nei locali cittadini; con anche DJ Set in location esclusive, approfondimenti, visite guidate tematiche e molto altro. Vincenzo Barattin, direttore artistico della manifestazione gradito ospite a "Jazz Meeting", parla del programma del festival.-

Il concerto del 2 giugno è sicuramente uno dei più attesi...

"Sono un po’ tutti 'momenti clou'", dice Barattin, "nel senso che faccio fatica ad individuare un evento di minore o maggiore importanza rispetto all’altro. In questi anni abbiamo cercato di ampliare il più possibile i nostri orizzonti, dando spazio a formazioni giovani, ma tenendo sempre un piede fermo nella tradizione, con lo scopo di dare vita ad un programma variegato".

Si, in piazzetta Calderari dalle 21.30 avremo il trio, formato da pianista Joey Calderazzo, dal bassista John Patitucci e e del batterista David Weckl.

Tre musicisti con storie differenti alle spalle, che si sono come trovati in un unico “solco”, con lo scopo di creare musica e dare emozioni al pubblico.

Come gli altri artisti presenti quest’anno, anche Patitucci, Calderazzo e Weckl, verranno a Pordenone a presentare il loro nuovo lavoro.

Accadrà anche per il cantante che aprirà lo spazio serale dei concerti il 30 maggio

Si, alle 20.30 di venerdì avremo Lebron Johnson, vocalist originario della Nigeria ma che vive da diversi anni nel nostro Paese.

Con la sua band nel 2023 ha pubblicato il primo album “Anonymous”.

Ad aprire la serata invece Giudi e Quaniband formata da Giuditta Cestari (voce principale e batteria) e Francesco Quanilli (chitarra e cori).

Venerdì 31 maggio alle 21.30, toccherà allo straordinario trio svizzero, The Next movement.

Sabato 1 giugno una grande voce femminile a "Jazzinsieme"

Si è Izo Fitzroy che sarà in concerto alle 20:30 Piazzetta Calderari.

La definisco "la signora del jazz" e ritengo la sua voce una delle migliori e più riconoscibili in circolazione.

In questo tour presenta il suo ultimo album, "A Good Woman".

In caso di pioggia i concerti del Main Stage si svolgeranno al Capitol.