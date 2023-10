Terza rata Pnrr, Meloni: "Chi ci credeva poco impari a credere nell'Italia"

La tranche da 18,5 miliardi di euro sarà destinata a interventi importanti in diversi ambiti: giustizia, sanità, istruzione, mercato del lavoro e ricerca

Soddisfazione di Giorgia Meloni per l'arrivo della terza rata del Pnrr per un importo di 18,5 miliardi di euro. "Sono risorse importanti che serviranno a intervenire in ambiti cruciali come la giustizia, la sanità, l'istruzione, il mercato del lavoro, la ricerca", ha spiegato il presidente del Consiglio in un video messaggio diffuso sui social, sottolineando che "questa è la dimostrazione di come l'Italia e il governo attualmente in carica abbiano affrontato questa questione con estrema serietà e auspichiamo per il futuro che anche quelli che ci credevano poco imparino a credere un po' di più nella capacità che questa nazione".

"All'esito di un lavoro lungo e importante", la Commissione europea ha provveduto al pagamento della terza rata del Pnrr che, "insieme ai miliardi di euro già precedentemente assegnati, ci hanno fatto incassare finora circa il 44% dell'interno ammontare delle risorse del Next Generation Eu", ha sottolineato la leader di Fratelli d'Italia.

Il prossimo obiettivo del governo è "una valutazione positiva sulla quarta rata e sulla revisione complessiva del piano, compreso il capitolo del Repower Eu".

Quanto vale il piano completo del Pnrr

L'ammontare complessivo del Piano di ripresa e resilienza italiano consiste in 191,6 miliardi di euro. Ad oggi la Commissione Ue ha erogato 85,4 miliardi. La portavoce dell'esecutivo comunitario, Veerle Nuyts, Crediti di imposta ha evidenziato che le riforme attuate dall'Italia nell'ambito del Pnrr, per ricevere il pagamento della terza rata del Recovery Fund, "riguardano settori quali la giustizia, l'istruzione e la gestione delle risorse idriche".

Investimenti e fondi: Pnrr governo meloni

Investimenti e fondi: Ministero pnrr meloni

Investimenti e fondi: Meloni ambiente

Investimenti e fondi: Pnrr meloni ritardi

Investimenti e fondi: il progetto di Giorgia Meloni

Quando saranno erogati i fondi del pnrr?

