Zuzzurro e Gaspare a "Zelig" 2010

Vi ricordate Zuzzurro e Gaspare a Zelig? Nel 2010 il duo torna sul palco dello show e viene accolto da una lunga standing ovation. "Ora mi viene da piangere, perché non so se alla fine faranno lo stesso applauso", dice Gaspare (Nino Formicola) a Zuzzurro (Andrea Brambilla). "La verità è che noi stiamo per entrare nel terzo millennio", prosegue imitando la camminata di chi va verso il futuro.