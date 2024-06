Lignano Sabbiadoro, Zucchero canta "Per colpa di chi?" a Festivalbar 1995

"The Best Of Zucchero Sugar Fornaciari's Greatest Hits" viene pubblicato in tutto il mondo nel novembre 1996 e balza subito al primo posto della classifica europea. Nello stesso anno, Zucchero fu il primo artista italiano ad apparire su "The Faber Companion to 20th Century Popular Music", la più autorevole enciclopedia di musica moderna del ventesimo secolo.