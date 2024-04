Maurizio Lastrico e il mercoledì di Champions League a "Zelig" 2011

Vi ricordate Maurizio Lastrico a "Zelig" nel 2011? Il comico recitava l'attesa del mercoledì di Champions, quando tutto è pronto per vedere la partita ed ecco che arrivano gli imprevisti. Dal dribblare il sermone di un prete che suona alla porta di casa, al maledire la tv di Murdoch per non vedere il canale della partita, alla moglie al quale infine cede per aver promesso la serata a teatro.

Il comico nato a Genova, Maurizio Lastrico, si diploma come attore e approda a "Zelig Off" nel 2009 proponendo una Divina Commedia rivisitata: temi di vita quotidiana in lingua dantesca. Ottiene un cameo in "Sole a catinelle", film del 2013 di Checco Zalone, nel 2017 è nel cast di "Tutto può succedere" di Lucio Pellegrini e nello stesso anno è in teatro come protagonista ne "Il bugiardo" di Carlo Goldoni. Nel 2021/2022 lo ritroviamo nel ruolo del PM Marco Nardi nella tredicesima stagione di "Don Matteo".