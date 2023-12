Wilma Goich ed Edoardo Vianello cantano "Canta si la voi cantà, gira se la voi girà" a "Popcorn" 1981

Vi ricordate Wilma Goich e Edoardo Vianello a "Popcorn"? Nel 1981 i Vianella, il duo attivo per tutti gli anni settanta, si esibiscono sul palco con un canto popolare: "Canta si la voi cantà, gira se la voi girà". Edoardo Vianello, già famoso dal decennio precedente per i suoi brani allegri come: "Il capello", "Pinne fucile e occhiali", "Guarda come dondolo", "I Watussi" e "Abbronzatissima", solo per citarne alcuni, forma il duo musicale insieme a sua moglie.

La coppia, che fonda anche la casa discografica Apollo, riscuote successo con la canzone scritta da Franco Califano: "Semo gente de borgata". Nel 1073 partecipano prima a "Un disco per l'estate" poi al "Festivalbar" per poi nel 1978 separarsi, anche artisticamente. Dopo 33 anni dalla separazione, Wilma Goich e Edoardo Vianello, tornano a cantare insieme e pubblicano il disco "C'eravamo tanto amati".