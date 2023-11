Vladimir Luxuria vestita da bandiera italiana canta al "Maurizio Costanzo Show" 1998

Vi ricordate Vladimir Luxuria vestita da bandiera italiana al "Maurizio Costanzo Show"? Era il 1998 quando l'opinionista dell'ultima edizione de "L'Isola dei Famosi" omaggiava cantando Anna Magnani e Gabriella Ferri, i suoi due modelli di riferimento. Prima persona transgender a essere eletta al Parlamento europeo, Luxuria nel 2006 è diventata deputata di Rifondazione Comunista sotto il governo Prodi.

Trasferitasi a Roma per gli studi in Letterature straniere, inizia a esibirsi nei locali e proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo, impegnandosi sempre come attivista per i diritti LGBT. Approda al cinema e in teatro, e conduce numerose trasmissioni in tv e in radio. Nel video vogliamo rivedere la sua esibizione sul palco del "Maurizio Costanzo Show" quando canta 'O surdato 'nnammurato, vestita da bandiera italiana.