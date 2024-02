Vasco Rossi canta "Dimentichiamoci questa città" a "Popcorn" 1981

Buon compleanno Vasco Rossi! Nel giorno in cui spegne 72 candeline, rivediamo il rocker di Zocca cantare "Dimentichiamoci questa città" sul palco di "Popcorn" nel 1981. Il brano, tratto dall'album "Siamo solo noi", è uscito 40 anni fa presentandosi come un inno alla ribellione dall'intrigante scrittura. Tra i primi a promuovere una "rock'n'roll way of life" nel mondo della canzone italiana, Vasco ha segnato, nel bene e nel male, l'immaginario di un'intera generazione.



Col disco "Siamo solo noi" (1981), Vasco Rossi comincia ad affermarsi in maniera decisiva a livello nazionale. Mentre con il lavoro successivo "Vado al massimo", uscito l'anno seguente, esce dalla nicchia dell'artista di culto. L'anno dopo tornerà a Sanremo con "Vita spericolata", tratta dal nuovo Lp Bollicine, che lo consacra come "il" rocker italiano.