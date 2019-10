Valerio Staffelli spegne 56 candeline: ecco quando fu complice di uno scherzo ai danni di Salvatores

Valerio Staffelli compie 56 anni. L'inviato storico di "Striscia la Notizia" è nato a Milano il 15 ottobre del 1963. A soli 14 anni inizia a lavorare come speaker in piccole emittenti radiofoniche. Poi la televisione a partire dagli anni '80. Staffelli, prima di diventare il "Signore" del Tapiro, ha anche recitato sul grande schermo in film di Salvatores e Bertolucci. Ed è proprio ai danni del regista Gabriele Salvatores che, nel 1993, collabora con "Scherzi a Parte" per inscenare il suo scherzo.

Nel 1996 a Mediaset, Valerio incontra Antonio Ricci e da quel momento diventa l'inviato ufficiale, del tg satirico di Canale 5, per la consegna dei Tapiri. Nel corso degli anni ne ha "donati" circa 1.300.