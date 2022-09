Una giovanissima Laura Freddi balla a "Non è la Rai"

Da ragazza timida che si nascondeva davanti alle telecamere,

Laura Freddi è diventata in poco tempo protagonista del Cruciverbone di "Non è la Rai"

Striscia la Notizia

Il Quizzone

Buona Domenica

. Da quel momento la sua vita è cambiata e sono arrivati prima "" con Miriana Trevisan e "" accanto a Gerry Scotti e Amadeus fino alle tre edizioni di "".





La trasmissione, affidata alla regia di Gianni Boncompagni, riscosse sin dall’inizio un successo straordinario

. La prima edizione di "Non è la Rai" non dava molto spazio alle ragazze, anche se partecipavano ai giochi telefonici ed erano attive spettatrici. La vera svolta del programma avvenne lunedì 11 gennaio 1993 con il passaggio su Italia 1, e il cambiamento di fascia oraria, non più a mezzogiorno, ma nel pomeriggio alle 14.30. Da lì in poi non ci fu più un conduttore ufficiale e le ragazze si alternavano a condurre i giochi, anche se era Ambra la regina del programma

Dopo aver ottenuto per cinque anni un grande successo, il 30 giugno 1995, la trasmissione si concluse tra commozione e lacrime di tutte le partecipanti. Rivediamo una giovanissima Laura Freddi quando si esibiva davanti al Cruciverbone.