Umberto Smaila compie 70 anni, rivediamolo esibirsi a Popcorn

Attore, musicista, showman e anche conduttore: difficile riassumere in poche parole la straordinaria carriera di Umberto Smaila, che venerdì 26 giugno spegne 70 candeline. Nato a Verona nel 1950, all'inizio degli anni Settanta inizia a lavorare con Jerry Calà e altri cabarettisti al celebre Derby Club di Milano.

Da qui Smaila non si ferma più, partecipando a diversi programmi televisivi, show e film. Come non ricordarlo alla conduzione di quiz come "C'est la vie", "Babilonia" e soprattutto "Colpo Grosso". E come se tutto questo non bastasse, l'artista si è misurato anche in ambito musicale, sia con il gruppo "I Gatti di Vicolo Miracoli", sia come solista. In questo particolare giorno riviviamo dunque la sua esibizione a "Popcorn" nel 1981, quando presentò "Bricolage".