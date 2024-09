La pièce teatrale "Tua sorella" a Zelig Off 2010

Dopo essersi conosciuti e aver iniziato la collaborazione artistica, Nuzzo e Di Biase si affermano in televisione con "Mai dire domenica", condotto dalla Gialappa's Band, per poi rinnovarsi sul palco di Zelig. Qui il duo presenterà anche esibizioni differenti, tra cui quelle incentrate sugli eccessivi problemi di coppia.

Inoltre, nel 2018, il duo sarà protagonista del film "Vengo anch'io", per poi tornare a Zelig nel 2021.