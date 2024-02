Toto Cutugno a Popcorn '80-'81 canta "Il tempo se ne va"

Era la stagione 1980-1981 quando Toto Cutugno saliva sul palco di "Popcorn" per cantare "Il tempo se ne va", un brano scritto per la figlia di Adriano Celentano (Rosita) al tempo 15enne.

Nato nel 1943 a Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara, l'artista si è avvicinato alla musica fin dalla giovane età, esibendosi in vari gruppi prima di intraprendere la carriera da solista che lo ha reso celebre negli anni Ottanta.

In carriera vanta ben quindici partecipazioni al Festival di Sanremo e numerose hit: da "L'Italiano", ancora oggi considerata un simbolo dell'Italia nel mondo, a "Solo noi", passando per "Insieme: 1992", con la quale l'Italia ottiene l'ultima vittoria all'Eurovision Song Contest prima dei Maneskin nel 2021.