La parodia di Titanic a Zelig 2011

Vi ricordate Paola Cortellesi e Claudio Bisio nei panni di Kate Winslet e Leonardo DiCaprio? Nel 2011 i due attori e conduttori di "Zelig" proponevano sul palco dello show la parodia del Titanic. Accompagnati da Paolo Cevoli, per l'occasione nei panni del capitano della nave da crociera di lusso, i due si immedesimo nelle scene del film diretto da James Cameron.

Dopo aver cantato sulle note della colonna sonora "My Heart Will Go On" di Celine Dion, a fine esibizione Claudio Bisio presenta Paola Cortellesi come Kate Winslet e togliendosi la parrucca bionda dice: "Si era capito che ero io?". "Non si era capito, pensa" risponde in modo ironico la Cortellesi presentando la prossima esibizione.