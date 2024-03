I The Buggles cantano "Adventures in Modern Recording" a Popcorn 1981

Dopo l'incredibile successo di "Video killed the radio star", il gruppo musicale rock britannico si esibisce con “Adventures in Modern Recording"

Vi ricordate i The Buggles a Popcorn 1981? Dopo l'incredibile successo di "Video killed the radio star", il gruppo musicale rock britannico si esibisce con "Adventures in Modern Recording" sul palco del programma musicale. Formato da Trevor Horn e Geoff Downes nel 1977, i due musicisti hanno fatto parte del gruppo rock progressivo degli Yes.

Diventano famosi con il loro primo singolo "Video Killed the Radio Star", pubblicato nel 1979, il cui video fu il primo videoclip trasmesso da MTV in America nel 1981. Pubblicarono due album e si esibirono dal vivo due volte, nel 1998 e nel 2004, prima di lanciarsi entrambi in carriere di successo.