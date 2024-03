I primi mesi da mamma di Teresa Mannino a "Zelig" 2010

"Passo metà della giornata a cercare di addormentare mia figlia e l'altra metà a fare fisioterapia per tornare in posizione", raccontava la comica

"È da un anno che non vedo più nessuno. Da quando è nata mia figlia, voglio stare solo con lei". Così, 2010, Teresa Mannino parlava a "Zelig" dei suoi primi mesi da mamma.

"Io e il mio fidanzato abbiamo, infatti, scelto di non prendere la baby sitter: ce la vogliamo godere noi. E ce la stiamo godendo, tanto, soprattutto", spiegava la comica al pubblico in studio, descrivendo la sua nuova quotidianità. "Passo metà della giornata a cercare di addormentarla e l'altra metà a fare fisioterapia per tornare in posizione, dritta".

"Non so se avete notato che, nei quadri, la Madonna, quando ha il bambino in braccio, ha la faccia sofferente", continuava Mannino. "Quando è da sola, invece, è bella rilassata".