L'infanzia di Teresa Mannino a "Zelig Event"

Dopo aver ricoperto alcuni ruoli in teatro, debutta con il cabaret: è del 2004 il suo esordio a "Zelig Off", spin-off della trasmissione Mediaset, ideata da Gino e Michele. "La prima volta che sono venuta a Milano mi sono tolta uno sfizio, ho fatto un giretto in metropolitana: tutti correvano e mi sono messa a correre pure io", raccontava nel suo primo monologo. Negli anni si farà conoscere grazie al personaggio della signora Cetti, ma poi si affermerà semplicemente con il suo nome. Dopo aver calcato il palco di "Zelig Circus", nel 2016 da guest star sale sul palco di "Zelig Event" per parlare della sua infanzia, sempre in chiave ironica. Rivediamo il suo divertentissimo monologo.