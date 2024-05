Festa della mamma, Teresa Mannino e la gioia della gravidanza ad "ArciZelig" 2009

"Mi raccomando, che resti tra noi perché il padre ancora non lo sa", scherza la comica siciliana, concentrandosi poi sui consigli ricevuti

"Finalmente c'è qualche cosa che supera il naso". Così, nel 2009, una Teresa Mannino particolarmente di buon umore annunciava la sua gravidanza agli spettatori di "ArciZelig".

"Aspetto un bambino, ormai è evidente: non è panettone. Mi raccomando, che resti tra noi perché il padre ancora non lo sa", scherza la comica siciliana, concentrandosi poi sulla serie infinita di consigli ricevuti.

"Qui a Milano, naturalmente, sono tutti super preoccupati. Mi dicono 'non ingrassare, mi raccomando, ti devi mantenere in forma, mettere creme e oli speciali, fare ginnastica'. Mia madre 'adesso devi mangiare per due'", spiega Mannino, sottolineando la differenza tra le raccomandazioni ricevute a nord e sud Italia.