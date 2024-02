La sfilata felina di "Nonsolomoda" sul palco dei "Telegatti" 1985

Un gatto vero sul palco dei "Telegatti": accadeva nel 1985 quando Mike Bongiorno, al timone della seconda edizione televisiva su Canale 5 del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, consegnò il premio a Fabrizio Pasquero, ideatore del rotocalco "Nonsolomoda". Dopo aver ricevuto il riconoscimento, Pasquero decide di omaggiare il pubblico annunciando la sfilata di 6 modelle Moschino: una di loro tiene in braccio un felino che non sembra per nulla intimorito dalla vasta platea. Tra i più longevi programmi di Canale 5 in onda dal 1984 al 2012, in quella edizione dei "Telegatti" "Nonsolomoda" trionfò nella categoria "Migliore trasmissione di attualità e cultura".

Come suggerisce il titolo per anni "Nonsolomoda" si è occupato diffusamente, oltre che di tendenze in ambito fashion, anche di attualità, costume e lifestyle. Dal 1995 lo storico rotocalco della rete ammiraglia di Mediaset, si è arricchito della presenza di una conduttrice tra le quali figurano Roberta Capua, Afef, Michelle Hunziker e Silvia Toffanin. Rivediamo la premiazione "felina" al programma "Nonsolomoda" nella cerimonia dei "Telegatti" del 1985.