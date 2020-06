Tanti auguri Paolo Bonolis: rivediamolo nella mitica telefonata con i fratelli Capone

Buon compleanno a Paolo Bonolis: il noto conduttore televisivo festeggia oggi 59 anni. Nato a Roma, Paolo è stato fin da giovanissimo protagonista delle reti Mediaset e Rai grazie a programmi come "Bim Bum Bam", "Beato tra le donne", passando per i quiz come "Tira e Molla" fino ai più recenti "Ciao Darwin", "Avanti un altro" e "Il senso della vita".

Per festeggiare il suo compleanno rivediamolo protagonista in una puntata di "Tira e Molla" del 1998 passata poi alla storia della televisione: la telefonata dei fratelli Capone. Un siparietto che mise a dura prova la pazienza del conduttore.