Tanti auguri Giucas Casella: rivediamolo tentare di ipnotizzare il pubblico nel 1990

Giuseppe Casella Mariolo, meglio noto come Giucas Casella, compie 71 anni. Nato a Termini Imerese il 15 novembre 1949, l’illusionista e personaggio televisivo è famoso soprattutto per la sua abilità abilità di paragnosta e ipnotizzatore. Sono infatti numerosi i programmi televisivi nei quali Giucas si è reso protagonista di gag passate alla storia durante le quali ha suggestionato sia gli spettatori in sala che quelli dietro lo schermo.

In realtà più che momenti di magia quelli che lo hanno visto protagonista sono considerati dal pubblico come un momento televisivo capace di strappare un sorriso, tra questi va sicuramente ricordato quello messo in atto a "Buon compleanno Canale 5", dove anche il conduttore Corrado ha fatto fatica a trattenere le risate.