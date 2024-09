Stefano Vigilante è l'infermiere Felicetto a "Zelig Off" 2007

Continua a lavorare su Rai 3 come "BRA - Braccia Rubate all’Agricoltura" e "BRA 2". Uno dei suoi personaggi più conosciuti è quello del vigile, portato anche in prima serata su Rai nel "Sabato Italiano" di Pippo Baudo nel 2005, mentre l'infermiere Felicetto è stato proposto per la prima volta a "Zelig Off".