Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino ospiti a "Zelig" 2011

Ospiti a "Zelig" in una puntata dell'edizione 2011, gli attori Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino accettavano di tenere una conferenza stampa che però, nel perfetto stile comico del programma, è tutta da ridere. Ad accogliere i due divi del cinema italiano protagonisti quell'anno del film "La vita facile", diretto da Lucio Pellegrini, c'era Paola Cortellesi, al timone insieme a Claudio Bisio dello show di Canale 5. Dalla platea iniziano a fioccare le domande "scomode" di finti giornalisti interpretati dai Boiler, ovvero Gianni Cinelli, Federico Basso e Davide Paniate.

Nella gag il trio, nei panni di tre giornalisti dalla penna tagliente, pone una serie domande serrate salvo poi storpiare le risposte fornite loro da Accorsi e Favino. Federico Basso, uno dei tre Boiler, ha condotto insieme a Teresa Mannino "Zelig Off", spin off del programma in onda su Italia 1. Nel 2013 invece Daniele Paniante affianca Katia Follesa ed Elisabetta Canalis sul palco di "Zelig 1", anche in questo caso uno spin off targato "Zelig". Rivediamo l'intervista con protagonisti Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino nel 2011.