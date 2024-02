Gli Status Quo cantano "Something 'bout you baby I like" a "Popcorn" 1981

Nel 1981 gli Status Quo "infiammavano" lo studio di "Popcorn". Ospiti del primo programma musicale di Canale 5 in onda nei primi anni Ottanta, la rock band britannica guidata da Francis Rossi cantava "Something 'Bout You Baby I Like". Inserito nel quattordicesimo album "Never too late", la cover richiama il brano scritto nei primi anni Settanta dal musicista Richard Supa.

Tra le versioni più celebri spicca quella di Tom Jones, pubblicata nel 1974.

La versione di "Something 'bout you baby I like" cantata dagli Status Quo si caratterizza per lo stile boogie rock con toni ruvidi e potenti giri di chitarra elettrica. Anche in questo caso il singolo ottenne un buon riscontro in particolare in Spagna, dove conquistò il primo posto in classifica. Nella loro lunga carriera, iniziata nei primi anni Sessanta, gli Status Quo hanno dato prova di trasformarsi, passando dal genere rock psichedelico all'hard boogie rock senza perdere l'anima originaria. Rivediamo l'esibizione degli Status Quo sul palco di "Popcorn" nel 1981.