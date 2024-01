Simonetta Guarino nei panni della signora Gaia a "Zelig Off" 2003

Chi ricorda la signora Gaia? Nel 2003 a "Zelig Off" il personaggio interpretato da Simonetta Guarino raccontava a Claudio Bisio, al timone di quell'edizione su Italia 1 insieme a Michelle Hunziker, la sua esuberante vita da casalinga. Come da suo stile Gaia si presenta sul palco con indosso cappotto rosso logoro, parrucca bionda, foulard e ai piedi pantofole a forma di "mucca". La signora, che fa uso abbondante di pastiglie e supposte, si vanta dei suoi quattro figli che sono "affettuosi come cinghiali" e del marito che la tradisce "ma solo il sabato sera".

Emozionata allo stesso modo davanti a uno spogliarello dei “Californian Dream Men” e alle televendite di batterie di pentole, la casalinga si sofferma poi sulle pulizie del bagno dove si annidano enormi "batteri dall'aspetto umano". Oltre alla stravagante signora Gaia, Simonetta Guarino ha dato vita ad altri personaggi che sono apparsi sul palco del programma comico di Italia 1 come la Dottoressa Melany con le sue sedute psicanalitiche. Rivediamo la gag di Guarino nei panni della signora Gaia a "Zelig Off" nel 2003.