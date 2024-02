Sheena Easton canta "Machinery" a Popcorn 1982

Era il 1982 quando, capelli corti in piedi e sguardo sprezzante, Sheena Easton calcava sicura il palcoscenico di "Popcorn" per cantare uno dei suoi successi: "Machinery".

Cantante e attrice scozzese, è emersa nel 1980 da uno dei primi talent show della BBC, incentrato sulla ricerca di nuovi talenti nel panorama della musica pop. Ha ottenuto, però, successo solo l'anno dopo, con il singolo "For Your Eyes Only", parte della colonna sonora del film di James Bond "Solo per i tuoi occhi".

Tra il 1984 e il 1987, ha lavorato con Prince, contribuendo alla creazione di diversi brani, tra cui il famoso "Sugar Walls". Con il cantante americano ha anche registrato dei duetti, tra cui "U Got the Look" e "The Arms of Orion", incluso nella colonna sonora del film "Batman" di Tim Burton.