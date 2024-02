Selen e lo spot della carta da imballaggio a "Ciro, il figlio di Target" 1997

La ex pornstar, il cui vero nome è Luce Caponegro, lanciava messaggi pubblicitari Meneghetti

Chi ricorda gli spot di Selen a "Ciro, il figlio di Target"? Sono passati più di 27 anni da quando l'ex pornostar, nome d'arte di Luce Caponegro, intratteneva il pubblico di Italia 1 nel programma comico condotto tra gli altri da Gaia De Laurentiis ed Enrico Bertolino. In una puntata del 1997, Selen reclamizzava una carta di imballaggi concludendo la pubblicità con la frase "Meneghetti, te mi fai impazzire", diventato negli anni un vero e proprio tormentone.

Era proprio Enrico Bertolino a vestire i panni di Meneghetti, un imprenditore milanese di grande successo. Spesso l'allora star del cinema erotico vestiva i prodotti che puntava a vendere tramite gli spot: nel video si vede infatti Selen avvolta da capo a piedi dalla pellicola usata per imballare gli scatoloni.



Il titolo del programma "Ciro" è ispirato al figlio di Sandra Milo che l'attrice, morta all'età di 90 anni il 29 gennaio 2024, evocò durante uno scherzo telefonico. Rivediamo lo spot sulla carta per imballaggi realizzato da Selen in una puntata di "Ciro, il figlio di Target" nel 1997.