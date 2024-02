Sconsolata legge una poesia per San Valentino a "Zelig Circus" 2003

Per Sconsolata il San Valentino non è solo la "festa degli innamorati" ma anche un'occasione per riflettere sull'amore: in una puntata di "Zelig Circus" del 2003 il personaggio di Anna Maria Barbera recitava una poesia sul romanticismo. Accolta sul palco da Claudio Bisio e Michelle Hunziker, al timone di quella edizione dello show di Canale 5, "Sconsy" confidava al pubblico le scarse attenzioni del marito che a letto si impegna solo a russare. "Mi ha fatto scattare il dispositivo 'Beghello'", racconta la comica con il suo linguaggio condito da neologismi.

A quel punto Sconsolata chiama sul palco il chitarrista Segovio per un momento "musichistico". In un'atmosfera intima accompagnata da note musicali l'attrice recita un poesia dal titolo "Hom" dove parla del rapporto con gli uomini. Per anni nel cast di "Zelig" il personaggio ideato da Anna Maria Barbera ha divertito il pubblico con il suo stile diretto e più volte ha affrontato il tema dell'amore, alla ricerca di quel romanticismo sempre più raro. Rivediamo la gag a tema San Valentino di Anna Maria Barbera nei panni di Sconsolata a "Zelig Circus" 2003.