I Sardi festeggiano San Valentino a "Mai dire Gol" 1995

La festa di San Valentino faceva breccia nel cuore dei Sardi, alias Aldo Giovanni e Giacomo: in una puntata di "Mai dire Gol" 1995 su Italia 1 il trio festeggiava a suo modo il giorno degli innamorati. Nico, ovvero Giovanni Storti, mostrava alla Gialappa's Band le centinaia di lettere d'amore arrivate dalle località più remote della Sardegna. "Sono tutte mie ammiratrici", rivela il comico con indosso la coppola e una spilla a tema amoroso. Sullo sfondo i compari di Nico, interpretati da Aldo e Giacomo, giocano a lanciarsi un palloncino rosa a forma di cuore.

Tifosi ultrà del Cagliari calcio I Sardi sono tra i personaggi più celebri del trio comico milanese protagonisti anche dei loro spettacoli teatrali. Per il secondo anno nel cast dello show della Gialappa's Band, condotto da Claudio Lippi e Simona Ventura, Aldo Giovanni e Giacomo si cimentano in numerose gag avvalendosi della collaborazione di Marina Massironi. Due anni più tardi arriverà per loro l'esordio cinematografico con il film cult "Tre uomini e una gamba". Rivediamo la gag per San Valentino del trio nei panni dei Sardi in una puntata di "Mai dire Gol" 1995.