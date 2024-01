Sandra Milo e i tradimenti al "Maurizio Costanzo Show" 1994: "La fedeltà assoluta non è naturale"

Sandra Milo si è spenta nella sua casa di Roma all'età di 90 anni. L'attrice e musa del grande regista Federico Fellini, che l'aveva nominata "Sandrocchia", è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano. All'anagrafe Salvatrice Elena Greco, la Milo ha fatto della sua vita affettiva un vero e proprio film: dalle nozze nel 1948, a quindici anni, con il marchese Cesare Rodighiero (matrimonio durato 21 giorni), fino alla relazione di undici anni con Moris Ergas da cui nacque Deborah per arrivare, infine, all'unione con Ottavio De Lollis da cui ha avuto Ciro e Azzurra.

Con la sua "saggezza" nel 1994 al "Maurizio Costanzo Show" esponeva la sua idea riguardo la fedeltà amorosa e la possibilità di tradire il partner. "Un tradimento è bello se rimane tale, misterioso. Il fascino di una cosa che è nascosta, segreta. Qualche volta li ho scoperti io altre volte sono stata scoperta. Ma è così, noi non facciamo sempre le stesse cose, per esempio a me piace il caviale ma non posso mangiarlo tutti i giorni, così come stare tutta la vita con un solo uomo. È una cosa per me innaturale ma questo non vuol dire non amare, è un controsenso - ha detto Sandra Milo - in amore succede a volte di avere delle delusioni mentre fuori c'è chi ti seduce, è tutta colpa dell'accesso di aspettative che abbiamo. La vita è molto più semplice di quello che pensiamo, io non sto a interrogarmi troppo, penso che tutto ciò che può far piacere va preso, tanto poi a chi fa male?".