Auguri a Salvatore Ficarra, rivediamolo con Picone a Zelig 2000-2001

Buon compleanno Salvatore Ficarra! In occasione della sua festa, rivediamolo sul palco di Zelig quando negli anni duemila si esibiva insieme a Picone nel cruciverba pigro. "Stanco, stanco, stanco e ancora non ho fatto niente!" Diceva Salvatore Ficarra arrivato sul palco a suon di "ai -ai". "Pacino attore americano. Al" proseguiva Picone con in mano un cruciverba.

"Capone gangster americano. Al. Alessandria sulle targhe automobilistiche. Al. Carrisi cantante di nome Bano. Al. Arsenio Lupin, iniziali. Al" proseguiva lento Picone asciugandosi la fronte dal sudore mentre Ficarra si concedeva un pisolino. "Vabbè dai questo poi lo facciamo a incastro, vai avanti" gli suggerisce al risveglio il comico di Palermo.