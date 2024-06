Il primo speed-date dei Sagapò a Zelig Off 2010

Vi ricordate i Sagapò a Zelig Off? Nel 2010 Marta, Gianluca e Gianmarco Pozzoli raccontavano il loro primo speed-date dopo essere stati presentati sul palco da Teresa Mannino. "Ti chiami Tony con la ypsilon?" Chiede Marta curiosa. "No sono venuto in taxi" risponde Gianluca durante le presentazioni.