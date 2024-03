Auguri Sabrina Salerno, eccola a "Bellezze sulla Neve" 1991

Buon compleanno Sabrina Salerno. Nata a Genova il 15 marzo 1962, la cantante compie oggi 56 anni. Sin dall'esordio musicale negli anni ottanta con il nome d'arte di Sabrina, l'artista si è cimentata anche nella conduzione di programmi televisivi come ad esempio "Bellezze sulla Neve". Nell'inverno 1991-92 la Salerno affiancava Claudio Lippi nella seconda edizione del game show di Canale 5, premiato ai Telegatti come "Miglior trasmissione di giochi TV". Come versione invernale di "Bellezze al Bagno" il programma metteva in sfida i rappresentanti provenienti dalle località sciistiche di quattro nazioni europee: Italia, Francia, Germania e Spagna.

Leggi Anche I premi Oscar di Natalino Balasso a "Zelig" 2000

Nella sua carriera Sabrina Salerno ha venduto oltre 20 milioni di dischi e firmato successi nel genere pop ed eurodance come "Boys (Summertime Love)" del 1987 che raggiunse il terzo posto in classifica nel Regno Unito. Pochi mesi prima del suo approdo alla conduzione di "Bellezze sulla Neve", la cantante partecipò al Festival di Sanremo in coppia con Jo Squillo con "Siamo donne": nonostante il tredicesimo posto nella classifica finale il brano segnò un successo commerciale. Rivediamo l'esibizione di Sabrina Salerno a "Bellezze sulla Neve" 1991.