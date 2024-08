Le lezioni di danza con Russell Russell a "Popcorn" 1981

Due anni più tardi Russell Russell fu chiamato da Gianni Boncompagni, il quale era alla ricerca di un coreografo per il suo varietà "Sotto le stelle". Nel frattempo, il coreografo affianca alla danza la sua passione per il canto ed entra a far parte del gruppo dance degli Easy Going come cantante solista. In quel periodo la sua popolarità cresce grazie alla sua partecipazione in diverse trasmissioni musicali come "Discoring", "Disco Inverno" e il "Maurizio Costanzo Show". Su Canale 5, nel programma musicale "Popcorn", curava na rubrica dove insegnava ai telespettatori passi di danza. In questo video rivediamo alcune delle sue lezioni ai ragazzi del pubblico presenti in studio.