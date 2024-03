Auguri a Ronn Moss, quando il Ridge di "Beautiful" partecipò a "Zelig Circus" 2003

L'attore statunitense è noto il tutto il mondo per aver recitato nella celebre soap opera per ben 25 anni, dal 1987 al 2012

Buon compleanno a Ronn Moss, che il 4 marzo compie 72 anni. Lo festeggiamo riproponendo la sua partecipazione a "Zelig Circus", come guest star dello sketch di Angela Finocchiaro.

L'attore statunitense è noto il tutto il mondo per il ruolo di Ridge Forrester in "Beautiful", che ha interpretato per ben 25 anni, dal 1987 al 2012. "Della soap mi mancano le persone: il cast, gli attori, la produzione, tutti i tecnici. Loro mi mancano. Non mi manca, invece, l'incombenza e il lavoro che richiede fare uno show come quello", aveva raccontato l'artista a "Verissimo", specificando di avere molto più tempo libero in cui poter fare altro.

"Mi sto godendo la mia libertà creativa, la libertà di venire in Italia e di poter stare qui molti mesi, in Puglia e a Milano. Nel complesso, posso dire che è stato un viaggio fantastico, ne sono molto orgoglioso", aveva sottolineato Moss.