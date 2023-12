I Rondò Veneziano eseguono "San Marco" a "Popcorn" 1981

Dal barocco a star del piccolo schermo, nel 1981 I Rondò Veneziano si esibivano sul palco di "Popcorn", popolare trasmissione musicale di Canale 5 in onda nei primi anni Ottanta. L'ensemble, nata due anni prima da un'idea condivisa del discografico Freddy Naggiar e del compositore Gian Piero Reverberi eseguiva "San Marco", una musica tratta dal loro album d'esordio pubblicato nel 1980. Forse non tutti sanno che proprio in quell'anno I Rondò Veneziano composero la prima sigla d'apertura e di chiusura delle trasmissioni dell'allora neonata Canale 5.

Dal 1979 i Rondò Veneziano hanno venduto oltre 30 milioni di dischi venduti in tutto il mondo riportando in auge la musica strumentale e rievocando, anche nei costumi, l'atmosfera settecentesca riconducibile ai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia. Il loro repertorio comprende però anche epoche più recenti dal romanticismo di Gioacchino Rossini e Fryderyk Chopin fino alle melodie folk tipiche della musica leggera contemporanea. Rivediamo la loro esibizione con "San Marco" nello studio di "Popcorn" nel 1981.