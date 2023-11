Ron canta "Una freccia in fondo al cuore" a Popcorn 1981

Vi ricordate "Una freccia in fondo al cuore"? Era uno dei brani di Ron, che il cantautore ha presentato nel 1981 nella trasmissione musicale "Popcorn".

Rosalino Cellamare, questo è il suo vero nome, è annoverato tra i principali interpreti e cantautori del genere pop e folk, emergente soprattutto tra gli anni Settanta e Novanta. Nel corso della sua illustre carriera, ha accumulato un importante numero di premi e riconoscimenti, tra cui spiccano due Premi Lunezia e il Premio "Bindi".

Tuttavia, il trionfo più significativo si è verificato al Festival di Sanremo nel 1996, quando ha conquistato il pubblico insieme a Tosca con l'indimenticabile canzone "Vorrei incontrarti tra cent'anni".

Seppur sia la più famosa, quella con Tosca non è stata l'unica collaborazione dell'artista. In carriera, infatti, Ron ha duettato con gli amici Fiorella Mannoia e Lucio Dalla, per arrivare anche a Elisa e Jovanotti, solo per citarne alcuni.