I Rockets cantano "Atomic" a Popcorn 1982

Era il 1982 e i Rockets salivano sul palcoscenico di "Popcorn" per cantare il loro successo del momento, intitolato "Atomic" e contenuto nell'omonimo album.

Nati a Parigi nel 1974, sono considerati tra i pionieri del genere space rock, caratterizzato da sonorità elettroniche, chitarre distorte e testi fantascientifici. Particolare era anche la loro messa in scena e il loro look: futuristico, con costumi spaziali e trucco metallico.

Tra i loro brani più famosi ricordiamo "Future Woman", "One More Mission", "On the Road Again" (cover del brano omonimo dei Canned Heat) e "Galactica", vero e proprio tormentone del 1980 che gli ha permesso di vincere il Telegatto come miglior gruppo straniero in Italia.