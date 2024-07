Rocco Siffredi intervistato da Paola Cortellesi a "Zelig" 2012

Al timone di "Zelig" per due edizioni, sul piccolo schermo Paola Cortellesi ha più volte portato in scena imitazioni di personaggi famosi, dai politici ai cantanti. Per anni nel cast di "Mai dire Gol" su Italia 1, l'attrice ha dato prova di talento artistico cimentandosi in ruoli cinematografici impegnati fino ad affermarsi nel 2023 anche come regista per il film "C'è ancora domani", per il quale ha ottenuto il Nastro d'argento nella categoria "film dell'anno".