Ricky Martin compie 48 anni: eccolo giovanissimo sul palco del "Festivalbar" mentre canta "Maria"

Nonostante il passare del tempo, Ricky Martin è sempre un'icona di bellezza, fascino, sensualità e carisma. Il cantante portoricano, nato il 24 dicembre 1971 a San Juan (Porto Rico), spegne oggi 48 candeline confermandosi uno fra i massimi esponenti del pop latino a oltre vent'anni dall’inizio della carriera.



Ricky Martin ha collaborato con artisti importanti quali Eros Ramazzotti, Christina Aguilera, Jennifer Lopez e diversi altri. Inoltre preso parte al talent show musicale "The Voice" in Messico e in Australia, mentre per quanto riguarda l'Italia è stato direttore artistico nel talent show di Maria De Filippi, "Amici".



Il cantante ha spopolato a livello mondiali con brani indimenticabili come "Livin' la vida loca", "She Bangs" e "Maria": per festeggiarlo, riproponiamo proprio quest'ultimo brano cantato sul palco del "Festivalbar" nel 1997 a Lignano Sabbiadoro.